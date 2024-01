Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna schiebt sich am Mittwochmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 111,01 USD.

Das Papier von Moderna legte um 11:58 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 111,01 USD. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 5.904 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (207,50 USD) erklomm das Papier am 19.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Am 03.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 62,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 43,65 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,50 USD.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 2,53 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Moderna dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -13,360 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

