Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,0 Prozent auf 107,15 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 107,15 USD. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 107,00 USD. Bei 107,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 212.797 Moderna-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,20 USD. Dieser Kurs wurde am 15.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 52,31 Prozent wieder erreichen. Bei 62,56 USD fiel das Papier am 03.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,61 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,00 USD.

Am 22.02.2024 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte Moderna einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 2.811,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.084,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 44,71 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Moderna am 02.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -7,227 USD je Aktie aus.

