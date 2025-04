Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verzeichnet am Donnerstagnachmittag herbe Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,8 Prozent auf 24,59 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,8 Prozent auf 24,59 USD. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,50 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,82 USD. Bisher wurden via NASDAQ 364.568 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.05.2024 markierte das Papier bei 170,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 85,57 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,19 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 5,69 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,33 USD für die Moderna-Aktie.

Moderna gewährte am 14.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,91 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 0,57 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 966,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 65,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 01.05.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -10,256 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Zuschlägen

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison