Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 121,61 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,9 Prozent auf 121,61 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Moderna-Aktie bis auf 118,01 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 401.245 Moderna-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,75 USD erreichte der Titel am 25.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Am 03.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,56 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Moderna gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 167,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 91,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -7,133 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor einem Jahr eingebracht

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 fester

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus