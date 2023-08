Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 103,70 USD.

Um 12:03 Uhr sprang die Moderna-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 103,70 USD zu. Im heutigen Handel wurden bisher 4.295 Moderna-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 217,25 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 52,27 Prozent niedriger. Am 08.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,43 USD. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 5,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 302,00 USD.

Moderna ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 344,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 92,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.749,00 USD umgesetzt worden.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,730 USD je Moderna-Aktie.

