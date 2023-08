Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Moderna im Blick

Die Aktie von Moderna zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 103,20 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 103,20 USD. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 103,93 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 102,73 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden heute 563.289 Moderna-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2022 auf bis zu 217,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 110,51 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2023 Kursverluste bis auf 98,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 4,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 302,00 USD.

Moderna ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,62 USD gegenüber 5,24 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 92,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 344,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Moderna am 02.11.2023 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,730 USD einfahren.

