Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 96,19 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 10:37 Uhr 2,0 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Moderna-Aktie bei 96,40 EUR. Bei 96,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 998 Moderna-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 202,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,78 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,52 EUR am 16.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 302,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 03.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,62 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 5,24 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 92,76 Prozent auf 344,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 4.749,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Moderna am 02.11.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,853 USD je Moderna-Aktie.

