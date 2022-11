Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagmittag im Minusbereich

Die Moderna-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 164,20 EUR. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 162,54 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,00 EUR. Zuletzt wechselten 612 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 333,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 50,82 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 111,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,90 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 03.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,70 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.364,00 USD – eine Minderung von 32,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.969,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Moderna ein EPS in Höhe von 22,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

