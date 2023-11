Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Moderna

Kurs der Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 69,38 USD ab.

Das Papier von Moderna befand sich um 12:01 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 69,38 USD ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.989 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 217,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 213,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,84 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 204,50 USD.

Am 02.11.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.831,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.364,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -11,203 USD je Moderna-Aktie belaufen.

