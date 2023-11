Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 68,53 USD ab.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 68,53 USD. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,39 USD nach. Mit einem Wert von 69,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 478.893 Moderna-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 217,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 217,01 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,55 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,50 USD aus.

Am 02.11.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 3.364,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --11,203 USD je Moderna-Aktie.

