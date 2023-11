Kursentwicklung

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Freitagvormittag Boden gut

10.11.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 65,50 EUR.

Werbung

Das Papier von Moderna konnte um 09:18 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 65,50 EUR. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 65,72 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,18 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.417 Moderna-Aktien den Besitzer. Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 203,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 67,78 Prozent niedriger. Am 02.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,76 EUR ab. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 11,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 204,50 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 02.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 1.831,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 3.364,00 USD umsetzen können. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -11,203 USD je Moderna-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt ab Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schwächelt am Mittwochmittag Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Mittwochmittag mit Abgaben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com