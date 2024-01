Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna büßt am Donnerstagnachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 106,63 USD.

Werte in diesem Artikel

Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 106,63 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 106,19 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,61 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 775.773 Moderna-Aktien.

Bei 207,50 USD markierte der Titel am 19.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 94,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2023 (62,55 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 41,34 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,50 USD.

Moderna veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -9,53 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 1.831,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 45,57 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Moderna-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -13,364 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt schlussendlich ab

Börse New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags im Minus