Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 31,28 USD ab.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 31,28 USD. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 31,06 USD. Bei 31,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 472.484 Moderna-Aktien den Besitzer.

Bei 170,35 USD markierte der Titel am 25.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 444,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.02.2025 bei 31,06 USD. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 0,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,33 USD aus.

Moderna ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -9,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,86 Mrd. USD – ein Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 1,83 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 14.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden. Am 19.02.2026 wird Moderna schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --9,030 USD je Moderna-Aktie.

