Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 102,23 USD ab.

Das Papier von Moderna befand sich um 12:00 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,8 Prozent auf 102,23 USD ab. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 6.146 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 59,64 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 38,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.811,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 44,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.084,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -7,170 USD einfahren.

