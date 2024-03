Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag stabil

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Moderna. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Moderna-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 102,95 USD.

Die Moderna-Aktie zeigte sich um 09:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 102,95 USD an der Tafel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.247 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 15.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,20 USD. Mit einem Zuwachs von 58,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,55 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 39,24 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 178,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 22.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,61 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 2.811,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.084,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 44,71 Prozent verringert.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -7,170 USD je Moderna-Aktie.



