Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 105,83 USD nach.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 105,83 USD. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 105,31 USD. Bei 107,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 92.750 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 163,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.04.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,21 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 40,89 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,00 USD.

Am 22.02.2024 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.811,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 44,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.084,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Moderna am 02.05.2024 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,227 USD je Moderna-Aktie belaufen.

