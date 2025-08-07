DAX24.062 -0,4%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,62 +2,3%Dow44.075 -0,2%Nas21.486 +0,2%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1599 -0,4%Öl66,62 +0,5%Gold3.344 -1,6%
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX schwach -- Wall Street stabil -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast
Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider!
So entwickelt sich Moderna

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Montagnachmittag Boden gut

11.08.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 26,58 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
22,78 EUR 0,50 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Moderna legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 26,58 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Moderna-Aktie bei 26,59 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,17 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 258.090 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2024 markierte das Papier bei 91,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 246,09 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,16 USD am 16.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Moderna-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,08 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,653 USD je Moderna-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

