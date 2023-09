Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Moderna zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 107,94 USD.

Das Papier von Moderna legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 107,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.536 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 217,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 101,27 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 95,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 11,97 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 302,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 03.08.2023. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,24 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 344,00 USD in den Büchern – ein Minus von 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 4.749,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Moderna am 02.11.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,923 USD je Moderna-Aktie.

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

