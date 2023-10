Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Moderna-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 98,48 EUR.

Um 11:08 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 98,48 EUR. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 98,88 EUR. Mit einem Wert von 98,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 892 Moderna-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,75 EUR erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 105,88 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.08.2023 (87,52 EUR). Mit Abgaben von 11,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 302,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 03.08.2023. Das EPS lag bei -3,62 USD. Ein Jahr zuvor waren 5,24 USD je Aktie erzielt worden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 344,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 92,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.749,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -3,853 USD ausweisen wird.

