Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verliert am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 103,43 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 103,43 USD. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 103,04 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,96 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 511.346 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 217,25 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 110,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 95,02 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 8,13 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 302,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 03.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 5,24 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 344,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 92,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 4.749,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Moderna am 02.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -3,853 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels fester

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags mit Kursplus

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 fällt