Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Moderna zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 98,01 EUR bewegte sich die Moderna-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 09:04 Uhr bei der Moderna-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 98,01 EUR. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 98,01 EUR. Bei 98,01 EUR markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 500 Moderna-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,52 EUR am 16.08.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 11,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 302,00 USD aus.

Moderna veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,24 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 92,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.749,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 344,00 USD.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -3,853 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels fester

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags mit Kursplus

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 fällt