Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Moderna-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 165,06 EUR. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 165,98 EUR aus. Bei 165,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.278 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 333,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 111,02 EUR am 13.06.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 48,68 Prozent sinken.

Am 03.11.2022 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.364,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 32,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.969,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Moderna wird am 23.02.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Moderna-Gewinn in Höhe von 22,40 USD je Aktie aus.

