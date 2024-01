Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 109,71 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 16:08 Uhr 2,7 Prozent. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,80 USD an. Bei 107,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 949.243 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2023 bei 207,50 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 89,13 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 62,55 USD erreichte der Anteilsschein am 03.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Am 02.11.2023 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.364,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.831,00 USD.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Am 20.02.2025 wird Moderna schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -13,359 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Gewinne in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt schlussendlich ab

Börse New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende