Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Moderna-Kurs

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 97,68 EUR zu.

Die Moderna-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 97,68 EUR. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 97,73 EUR. Bei 97,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 384 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 191,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 95,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,63 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 204,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -13,359 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Gewinne in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt schlussendlich ab

Börse New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende