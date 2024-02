Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna steigt am Nachmittag

Kurs der Moderna

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 88,05 USD. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 88,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,41 USD. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 932.515 Aktien.

Am 16.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 177,37 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,44 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2023 Kursverluste bis auf 62,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 28,96 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,00 USD.

Am 02.11.2023 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 1.831,00 USD in den Büchern – ein Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 3.364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Am 20.02.2025 wird Moderna schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -13,457 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

