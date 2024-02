Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Montagvormittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 81,01 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:16 Uhr 0,1 Prozent auf 81,01 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 80,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,51 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.221 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 165,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 104,59 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2023 auf bis zu 58,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 27,47 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,00 USD.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 1.831,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.364,00 USD umgesetzt worden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Moderna rechnen Experten am 20.02.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -13,457 USD je Moderna-Aktie.

