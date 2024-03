Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag fester

Kurs der Moderna

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Moderna. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 112,10 USD.

Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 112,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 518 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 163,20 USD markierte der Titel am 15.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,58 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,55 USD. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 79,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 178,00 USD angegeben.

Moderna gewährte am 22.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.811,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 44,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.084,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Moderna am 02.05.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -7,170 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt schlussendlich nach

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Montagshandels

Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag schwächer