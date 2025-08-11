Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 25,78 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 26,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 239.563 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 256,83 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,16 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 10,18 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 01.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,653 USD je Moderna-Aktie.

