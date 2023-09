Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Moderna. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Moderna-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 98,38 EUR.

Die Moderna-Aktie zeigte sich um 09:16 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 98,38 EUR. Bei 98,98 EUR markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,25 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,45 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 39 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 203,60 EUR. 106,95 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.08.2023 bei 87,11 EUR. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 12,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 302,00 USD.

Moderna ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 5,24 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 92,76 Prozent auf 344,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.749,00 USD erwirtschaftet worden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,923 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Moderna-Aktie an der NASDAQ dennoch tiefer: Moderna und Immatics kooperieren bei Krebsmedikamenten - Immatics-Aktie profitiert

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Moderna abgeworfen

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: Angepasster Corona-Impfstoff ab 18. September erhältlich