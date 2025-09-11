DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.926 -0,4%Nas22.125 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,41 +1,7%Gold3.644 +0,3%
Moderna im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Nachmittag tiefer

12.09.25 16:10 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
20,00 EUR -1,40 EUR -6,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Moderna befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 25,25 USD ab. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 24,79 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 307.443 Moderna-Aktien.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 66,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 01.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,654 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Hot Stocks heute: Broadcom und NVIDIA - Insiderkäufe bei CTS Eventim - Chancen bei Moderna und STO

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Moderna von vor 3 Jahren angefallen

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

