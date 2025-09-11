Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,25 USD.
Das Papier von Moderna befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 25,25 USD ab. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 24,79 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 307.443 Moderna-Aktien.
Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 66,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,00 USD je Moderna-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 01.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -9,654 USD ausweisen wird.
Analysen zu Moderna Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.01.2024
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|23.10.2023
|Moderna Buy
|UBS AG
|17.02.2023
|Moderna Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2024
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2024
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.09.2024
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
