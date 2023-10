Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Mittag Boden gut

Notierung im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 103,34 USD.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 103,34 USD. Bisher wurden heute 209 Moderna-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 217,25 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 110,23 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2023 Kursverluste bis auf 95,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 8,05 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 302,00 USD an.

Am 03.08.2023 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 344,00 USD, gegenüber 4.749,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 92,76 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,853 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

