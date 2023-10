Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,7 Prozent auf 101,02 USD ab.

Um 16:08 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 101,02 USD. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 100,83 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 102,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 368.934 Moderna-Aktien.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 217,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 53,50 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,02 USD. Dieser Wert wurde am 17.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 302,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 03.08.2023. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,62 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,24 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 344,00 USD – eine Minderung von 92,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.749,00 USD eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Moderna wird am 02.11.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -3,853 USD je Aktie ausweisen dürften.

