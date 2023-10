Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna behauptet sich am Donnerstagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Im Tradegate-Handel kam die Moderna-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 96,77 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die Moderna-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 96,77 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 96,97 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Moderna-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,59 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 41 Stück.

Am 14.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 203,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,09 Prozent hinzugewinnen. Am 16.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,14 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 9,95 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 302,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 03.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,62 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 92,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.749,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 344,00 USD.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,853 USD je Moderna-Aktie.

