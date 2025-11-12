DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,55 -0,5%Nas23.309 -0,7%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,74 -3,7%Gold4.200 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 RWE 703712 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende
Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Aktie im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

12.11.25 16:08 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 26,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
22,46 EUR 0,03 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 26,59 USD. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 26,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,17 USD. Bisher wurden via NASDAQ 426.460 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,91 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 83,94 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 12,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,51 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,44 Prozent auf 1,02 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,150 USD je Moderna-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Moderna-Aktie springt an: Mehr Umsatz und Ergebnis als erwartet

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet

Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: Moderna und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Moderna Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Moderna Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen