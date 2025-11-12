Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 26,59 USD.

Die Moderna-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 26,59 USD. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 26,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,17 USD. Bisher wurden via NASDAQ 426.460 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,91 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 83,94 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 12,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,51 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,44 Prozent auf 1,02 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,150 USD je Moderna-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Moderna-Aktie springt an: Mehr Umsatz und Ergebnis als erwartet

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet

Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel