Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Mittwochabend stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Moderna. Zuletzt konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 26,44 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 26,44 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 26,83 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 26,17 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.423.804 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 48,91 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 84,98 Prozent zulegen. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 12,42 Prozent wieder erreichen.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,00 USD.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,44 Prozent auf 1,02 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 19.02.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -8,150 USD je Moderna-Aktie.

