Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Moderna im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 76,13 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Moderna-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 76,13 EUR ab. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 75,73 EUR. Bei 76,01 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 800 Stück.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 203,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 167,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 22,82 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,50 USD.

Am 02.11.2023 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.831,00 USD – eine Minderung von 45,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.364,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -12,892 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren abgeworfen

NYSE-Handel: Zum Start Gewinne im S&P 500

Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen