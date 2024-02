Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kurs der Moderna

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 85,98 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 85,98 USD. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,70 USD ab. Mit einem Wert von 86,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 820.736 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 177,37 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 106,30 Prozent Luft nach oben. Am 03.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 178,00 USD.

Moderna ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.831,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -13,457 USD je Moderna-Aktie.

