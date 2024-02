Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Moderna. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 82,31 EUR ab.

Die Moderna-Aktie wies um 09:18 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 82,31 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 81,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,69 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 984 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 165,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 101,36 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2023 auf bis zu 58,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 02.11.2023 vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,53 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.364,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Am 20.02.2025 wird Moderna schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -13,457 USD je Moderna-Aktie belaufen.

