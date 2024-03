Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 111,00 USD.

Das Papier von Moderna konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 111,00 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 112,62 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 110,43 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 885.732 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.04.2023 bei 163,20 USD. 47,03 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,55 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 43,65 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 178,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 22.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 3,61 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 44,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.811,00 USD im Vergleich zu 5.084,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Moderna wird am 02.05.2024 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -7,181 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Plus

S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt schlussendlich nach

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Montagshandels