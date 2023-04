Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Moderna 140,70 EUR

Um 11:44 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 156,50 USD nach oben. Bisher wurden heute 586 Moderna-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 217,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 27,96 Prozent zulegen. Bei 115,03 USD fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 36,05 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 302,00 USD je Moderna-Aktie an.

Moderna gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,61 USD. Im Vorjahresviertel waren 11,29 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.084,00 USD – eine Minderung von 29,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.211,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Moderna am 11.05.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,635 USD je Moderna-Aktie.

