Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 122,62 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 122,62 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Moderna-Aktie bei 123,21 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.070 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 142,75 USD erreichte der Titel am 25.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 48,98 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,00 USD aus.

Am 02.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 91,07 Prozent auf 167,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 1,87 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -7,133 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Freitagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 klettert