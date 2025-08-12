Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 26,68 USD.

Das Papier von Moderna konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 26,68 USD. Die Moderna-Aktie legte bis auf 26,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,89 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 303.789 Moderna-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,99 USD) erklomm das Papier am 20.08.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 71,00 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 23,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 13,21 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,653 USD je Moderna-Aktie.

