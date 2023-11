Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 65,09 EUR.

Das Papier von Moderna gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:13 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 65,09 EUR abwärts. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,09 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 192 Stück.

Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 203,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 212,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Bei einem Wert von 58,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 10,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 204,50 USD.

Am 02.11.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.831,00 USD – das entspricht einem Minus von 45,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.364,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -11,203 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

