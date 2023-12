Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 72,22 EUR zu.

Das Papier von Moderna konnte um 10:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 72,22 EUR. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 72,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.344 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 202,75 EUR. Gewinne von 180,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 58,63 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 18,82 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 204,50 USD an.

Moderna gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 2,53 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

2023 dürfte Moderna einen Verlust von -12,892 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

