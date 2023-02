Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Moderna-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 159,22 EUR. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 159,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 159,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 159,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37 Moderna-Aktien.

Bei einem Wert von 202,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,47 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,02 EUR ab. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 43,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Moderna ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 7,70 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 3.364,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.969,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 22.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 21,26 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

