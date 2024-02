Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 80,63 EUR.

Das Papier von Moderna konnte um 11:52 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 80,63 EUR. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 80,63 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,97 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.548 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 165,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 51,35 Prozent niedriger. Bei 58,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 178,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 02.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -13,457 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

