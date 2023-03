Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 09:04 Uhr 1,2 Prozent. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 137,56 EUR an. Bei 137,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 545 Stück gehandelt.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 202,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 32,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,02 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 23,91 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 302,00 USD.

Moderna veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,61 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.084,00 USD – das entspricht einem Minus von 29,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.211,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Moderna am 11.05.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,697 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

