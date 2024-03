Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna legt am Donnerstagvormittag zu

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 108,00 USD.

Um 09:09 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 108,00 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 321 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 163,20 USD markierte der Titel am 15.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2023 (62,55 USD). Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 72,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie.

Moderna ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna noch ein Gewinn pro Aktie von 3,61 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 44,71 Prozent auf 2.811,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.084,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,156 USD je Moderna-Aktie belaufen.

