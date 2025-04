Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zieht am Montagnachmittag an

Moderna im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 26,44 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 26,44 USD. Bei 26,96 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,94 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 208.992 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 25.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 544,29 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,19 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 12,31 Prozent Luft nach unten.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,33 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna veröffentlichte am 14.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 966,00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 65,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Moderna die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -10,256 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

