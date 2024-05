Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagnachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 128,89 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 128,89 USD. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 129,70 USD an. Bei 127,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 173.360 Aktien.

Am 25.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 USD an. Mit einem Zuwachs von 10,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 62,56 USD erreichte der Anteilsschein am 03.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 51,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Moderna-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 178,00 USD.

Moderna ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,08 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 91,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 167,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -7,133 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

